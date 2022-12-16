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У Херсоні через обстріл палала будівля виробничого комплексу

Олена РощінаП'ятниця, 16 грудня 2022, 20:43
У Херсоні через обстріл палала будівля виробничого комплексу
Пожежа у Херсоні, фото з Telegram Ярослава Янушевича

У Корабельному районі міста Херсон через обстріл російської армії 16 грудня горіла будівля виробничого комплексу, пожежу вже загасили.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу сьогодні палала будівля виробничого комплексу. Через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі. Пожежа сталася у Корабельному районі міста.

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Завдяки зусиллям рятувальників полум'я загасили. Ніхто не постраждав".

Теми: Херсонвійнаобстріл
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