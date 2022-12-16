У Херсоні через обстріл палала будівля виробничого комплексу
П'ятниця, 16 грудня 2022, 21:43
У Корабельному районі міста Херсон через обстріл російської армії 16 грудня горіла будівля виробничого комплексу, пожежу вже загасили.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич
Пряма мова: "У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу сьогодні палала будівля виробничого комплексу. Через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі. Пожежа сталася у Корабельному районі міста.
Завдяки зусиллям рятувальників полум'я загасили. Ніхто не постраждав".
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