В Херсоне из-за обстрела горело здание производственного комплекса
Пятница, 16 декабря 2022, 20:43
В Корабельном районе города Херсон из-за обстрела российской армии 16 декабря горело здание производственного комплекса, пожар уже потушили.
Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич
Прямая речь: "В Херсоне в результате вражеского обстрела сегодня горело здание производственного комплекса. Из-за обломков российских снарядов огонь охватил производственный цех и административные помещения здания. Пожар произошел в Корабельном районе города.
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Благодаря усилиям спасателей пламя потушили. Никто не пострадал".