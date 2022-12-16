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Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 22:09
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Петиція з проханням до президента Володимира Зеленського ветувати прийнятий Верховною Радою закон 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала понад 25 тисяч голосів за добу.

Джерело: рух ЧЕСНО, петиція на сайті президента, картка законопроєкту на сайті Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт 8271 був проголосований у Верховній Раді 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім "Голосу".

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внесення змін до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо "виключення можливості призначення більш м'якого покарання військовослужбовцям, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням". Також підвищується рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Також документ пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Як пише ЧЕСНО, законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист.

"Тепер судді не будуть враховувати всі обставини справи, коли виносять вирок у справах про військові злочини. Тепер судова практика буде одностайна – усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння, і тим, хто за станом здоров'я дійсно не зміг вчасно прибути на службу", - зазначила аналітик руху ЧЕСНО Вікторія Олійник.

ВІДЕО ДНЯ

Петиція з проханням до президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт була опублікована 15 грудня і набрала вже понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.

Теми: Збройні силиВерховна РадаЗеленський
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