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Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

Катерина ТищенкоПятница, 16 декабря 2022, 21:09
Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому ветировать принятый Верховной Радой закон 8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных, набрала более 25 тысяч голосов за сутки.

Источник: движение ЧЕСНО, петиция на сайте президента, карточка законопроекта на сайте Верховной Рады

Детали: Законопроект 8271 был проголосован в Верховной Раде 13 декабря и направлен на подпись президенту. Его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".

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Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно "исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом и освобождения от отбывания наказания с испытанием". Также повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

Также документ предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

Как пишет ЧЕСНО, законопроект существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.

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"Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, когда выносят приговор по делам о военных преступлениях. Теперь судебная практика будет единодушна - всем военным реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно оставил место службы, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу", - отметила аналитик движения ЧЕСНО Виктория Олейник.

Петиция с требованием к президенту Владимиру Зеленскому была опубликована 15 декабря и набрала уже более 25,5 тысяч голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.

Темы: Вооруженные силыВерховная РадаЗеленский
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