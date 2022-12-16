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Камбоджа будет тренировать украинских саперов

Елена РощинаПятница, 16 декабря 2022, 22:21
Разминирование в Камбодже, архивное фото Getty Images

Камбоджа проведет обучение и поделится опытом разминирования с 15 саперами и должностными лицами из Украины в следующем месяце в столице страны Пномпене.

Источник: "The Phnom Penh Post" со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи

Детали: Министерство обнародовало этот план по результатам визита премьер-министра Хун Сена, который принял участие в юбилейном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – Евросоюза, посвященном 45-й годовщине установления диалога между АСЕАН и ЕС.

В январе 2023 года Камбоджа обеспечит техническую подготовку и поделится своим опытом с 15 экспертами по разминированию и должностными лицами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Камбодже, сообщили в министерстве.

13 декабря премьер Камбоджи также принял участие в конференции солидарности с украинским народом в Париже, которую провел президент Франции Эммануэль Макрон. Хун Сен поделился опытом Камбоджи и рассказал о ее пути от разрушенной войной страны к стране мира, свободы, высоких темпов экономического роста и активного членства в АСЕАН, говорится в сообщении.

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Темы: разминированиемир
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