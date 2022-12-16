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Австрія пожертвує 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 22:08
Австрія пожертвує 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України
прапор Австрії, фото Pixabay

Віцеканцлер Австрії Вернер Коглер у п’ятницю оголосив, що Відень виділить п’ять мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України, створеному українським міністерством енергетики при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства енергетики України, пише "Європейська правда".

Зазначається, що йдеться про перший етап фінансової допомоги Австрії, яка разом із обладнанням, що вже доставлене та буде доставлене в Україну, "суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонті роботи об’єктів інфраструктури".

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Віцеканцлер Австрії також висловив слова підтримки Україні та підкреслив, що вражений мужністю українців та професійністю енергетиків, які після масових обстрілів невпинно ремонтують пошкоджені об’єкти.

"Завдяки п'яти мільйонам євро, наданих міністерством захисту клімату, в Україні можна буде провести нагально необхідні ремонти енергетичної інфраструктури. Атаки Росії на електростанції та електромережі призводять до подальшого погіршення жахливої ситуації для населення України", – цитує Коглера "Укрінформ".

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує до кінця року виділити у Фонд енергетичної підтримки України 130 мільйонів євро.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на тіл постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створила Фонд енергетичної підтримки України.

Станом на початок листопада, як повідомляла єврокомісрка з питань енергетики Кадрі Сімсон під час візиту до Києва, до фонду вдалося залучити 25,5 мільйона євро.

Теми: Австріяенергетикагроші
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