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Австрия пожертвует 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 22:08
Австрия пожертвует 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины
флаг Австрии, фото Pixabay

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер в пятницу объявил, что Вена выделит пять миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины, созданном украинским министерством энергетики при Секретариате Энергетического сообщества.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что речь идет о первом этапе финансовой помощи Австрии, которая вместе с оборудованием, которое уже доставлено и будет доставлено в Украину, "существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонтные работы объектов инфраструктуры".

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Вице-канцлер Австрии также выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов постоянно ремонтируют поврежденные объекты.

"Благодаря пяти миллионам евро, предоставленных министерством защиты климата, в Украине можно будет провести срочно необходимые ремонты энергетической инфраструктуры. Атаки России на электростанции и электросети приводят к дальнейшему ухудшению ужасной ситуации для населения Украины", - цитирует Коглера "Укринформ".

Ранее стало известно, что правительство Германии планирует до конца года выделить в Фонд энергетической поддержки Украины 130 миллионов евро.

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Напомним, на тил постоянных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры Россией Европейская комиссия совместно с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E) создала Фонд энергетической поддержки Украины.

По состоянию на начало ноября, как сообщала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время визита в Киев, в фонд удалось привлечь 25,5 миллиона евро.

Темы: Австрияэнергетикаденьги
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