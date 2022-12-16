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Народ України та Зеленський відзначені премією Карла Великого

Олена РощінаП'ятниця, 16 грудня 2022, 22:11
Народ України та Зеленський відзначені премією Карла Великого
Володимир Зеленський та народ України отримали премію Карла Великого, фото з Twitter Karlspreis

Президента Володимира Зеленського та український народ відзначено щорічною європейською премією імені Карла Великого за захист європейських цінностей.

Джерело: сайт Міжнародної премії імені Карла Великого в Аахені (Der Internationale Karlspreis zu Aachen)

Дослівно: "Міжнародна премія імені Карла Великого міста Аахен за 2023 рік присуджується президенту України Володимиру Зеленському і народу України.

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Український народ став жертвою невимовно жорстокої російської агресивної війни, яка суперечить міжнародному праву. Український народ на чолі зі своїм президентом Володимиром Зеленським захищає не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а й Європу та європейські цінності".

Деталі: Як зазначається, Зеленський зміг згуртувати навколо України вільний світ, він є "мотиватором, комунікатором, мотором і з'єднувальною ланкою між Україною та великою фалангою прихильників", а також є дипломатом і може бути красномовним критиком.

"Зеленський проявляє мужність, лідерство, тактичне чуття і демонструє новий, чіткий і недвозначний політичний стиль", – йдеться у пресрелізі.

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На думку організаторів премії, український президент "є опорою і прикладом для наслідування для свого народу", він виступає проти безнадії та відчаю, за забезпечення щоденних потреб, за життєво необхідне оборонне обладнання та за впевненість, за вільну, незалежну та суверенну Україну, яка є частиною європейської сім'ї народів.

Вони вважають, що Зеленський "дає Україні, а також ЄС сили вірити в цей ідеал", тож є прикладом для наслідування і для європейців.

Присуджуючи премію Карла Великого 2023 року, Рада директорів Товариства з її присудження підкреслює, що Україна є частиною Європи, а її народ та представники влади на чолі з Зеленським представляють і відстоюють європейські цінності, а тому заслуговують на заохочення до якнайшвидших переговорів про вступ до Євросоюзу.

Теми: Зеленськийсвіт
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