Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого

Президент Владимир Зеленский и украинский народ отмечены ежегодной европейской премией имени Карла Великого за защиту европейских ценностей.

Источник: сайт Международной премии имени Карла Великого в Аахене (Der Internationale Karlspreis zu Aachen)

Дословно: "Международная премия имени Карла Великого города Аахен за 2023 год присуждается президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины.

Украинский народ стал жертвой неописуемо жестокой российской агрессивной войны, которая противоречит международному праву. Украинский народ во главе со своим президентом Владимиром Зеленским защищает не только суверенитет своей страны и жизни своих граждан, но и Европу и европейские ценности".

Детали: Как отмечается, Зеленский смог сплотить вокруг Украины свободный мир, он является "мотиватором, коммуникатором, мотором и соединительным звеном между Украиной и большой фалангой сторонников", а также является дипломатом и может быть красноречивым критиком.

"Зеленский проявляет мужество, лидерство, тактическое чутье и демонстрирует новый, четкий и недвусмысленный политический стиль", – говорится в пресс-релизе.

По мнению организаторов премии, украинский президент "является опорой и примером для подражания для своего народа", он выступает против безнадежности и отчаяния, за обеспечение ежедневных потребностей, за жизненно необходимое оборонное оборудование и за уверенность, за свободную, независимую и суверенную Украину, которая является частью европейской семьи народов.

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Они считают, что Зеленский "дает Украине, а также ЕС силы верить в этот идеал", поэтому является примером для подражания и для европейцев.

Присуждая премию Карла Великого 2023 года, Совет директоров Общества по ее присуждению подчеркивает, что Украина является частью Европы, а ее народ и представители власти во главе с Зеленским представляют и отстаивают европейские ценности, а потому заслуживают поощрения к скорейшим переговорам о вступлении в Евросоюз.