У Конгресі можуть закликати до кримінального переслідування Трампа через штурм Капітолія – ЗМІ

Спеціальний комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року може порекомендувати міністерству юстиції висунути три кримінальні обвинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на два джерела пише видання Politico.

Очікується, що в другій половині дня в понеділок, 19 грудня, комітет розгляне й схвалить звіт із результатами свого розслідування штурму Капітолія. У рекомендаціях доповіді може йтися про висунення кримінальних звинувачень проти Трампа.

За даними двох співрозмовників Politico, йдеться про три статті обвинувачення: повстання, перешкоджання офіційної процедури та змова з метою введення в оману уряду Сполучених Штатів.

Стверджується, що звіт комітету Палати представників міститиме розгорнуте обґрунтування рекомендованих звинувачень. До прикладу, там процитують рішення судді окружного суду США Аміта Мехти, який констатував, що слова Трампа під час подій 6 січня, ймовірно, підбурювали до насильства.

У звіті також зазначається, що для того, щоб порушити закон про заколот, Трампу не потрібна була пряма домовленість із тими, хто штурмував Капітолій, а достатньо було просто надати їм "допомогу або заспокоєння".

Чи йтиметься про рекомендації про висунення щодо Трампа інших звинувачень, а також чи будуть надаватися такі рекомендації щодо інших посадовців його адміністрації – наразі невідомо.

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Зазначимо, що рекомендації комітету Палати представників не матимуть юридичної ваги, а Мін'юст США, який уже веде кримінальне розслідування дій Трампа, пов'язаних із подіями 6 січня, не зобов'язаний їх розглядати. Однак у Конгресі сподіваються, що їхній внесок може вплинути на ухвалення відомством рішень.

Ще у жовтні спеціальний комітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно направив повістку Дональду Трампу для надання свідчень у справі. Той подав позов, щоб її оскаржити.

Позов Трампа, по суті, фактично унеможливив отримання його свідчень, оскільки комітет Палати представників, найімовірніше, припинить роботу в січні 2023 року – тоді контроль у нижній палаті Конгресу матиме його Республіканська партія.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

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