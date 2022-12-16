В Конгрессе могут призвать к уголовному преследованию Трампа из-за штурма Капитолия - СМИ

Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года может порекомендовать министерству юстиции выдвинуть три уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на два источника пишет издание Politico.

Ожидается, что во второй половине дня в понедельник, 19 декабря, комитет рассмотрит и одобрит отчет с результатами своего расследования штурма Капитолия. В рекомендациях доклада может идти речь о выдвижении уголовных обвинений против Трампа.

По данным двух собеседников Politico, речь идет о трех статьях обвинения: восстание, препятствование официальной процедуре и заговор с целью введения в заблуждение правительства Соединенных Штатов.

Утверждается, что отчет комитета Палаты представителей будет содержать развернутое обоснование рекомендованных обвинений. К примеру, там процитируют решение судьи окружного суда США Амита Мехти, который констатировал, что слова Трампа во время событий 6 января, вероятно, подстрекали к насилию.

В отчете также отмечается, что для того, чтобы нарушить закон о мятеже, Трампу не нужна была прямая договоренность с теми, кто штурмовал Капитолий, а достаточно было просто предоставить им "помощь или успокоение".

Будет ли речь о рекомендациях о выдвижении в отношении Трампа других обвинений, а также будут ли предоставляться такие рекомендации в отношении других должностных лиц его администрации - пока неизвестно.

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Отметим, что рекомендации комитета Палаты представителей не будут иметь юридического веса, а Минюст США, который уже ведет уголовное расследование действий Трампа, связанных с событиями 6 января, не обязан их рассматривать. Однако в Конгрессе надеются, что их вклад может повлиять на принятие ведомством решений.

Еще в октябре специальный комитет Палаты представителей США, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, официально направил повестку Дональду Трампу для дачи показаний по делу. Тот подал иск, чтобы ее обжаловать.

Иск Трампа, по сути, фактически сделал невозможным получение его показаний, поскольку комитет Палаты представителей, скорее всего, прекратит работу в январе 2023 года - тогда контроль в нижней палате Конгресса будет иметь его Республиканская партия.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

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