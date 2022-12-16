Сумщина: ворог за день завдав 79 ударів по 5 громадах

У п’ятницю росіяни завдали 79 ударів по 5 громадах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "79 ударів росіяни завдали по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади".

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Деталі: Середино-Будську громаду ворог обстріляв чотири рази. 16 мін розірвалися на прикордонні, також було 20 прильотів із гранатометів.

По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били із артилерії. Було 4 прильоти.

По Хотінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь (31 прильот), також із безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки.

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У Білопільській громаді 3 міни розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів. Було 3 прильоти.

Живицький зазначив, що у п’ятницю на Сумщині обійшлося без жертв.