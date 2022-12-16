Сумщина: ворог за день завдав 79 ударів по 5 громадах
У п’ятницю росіяни завдали 79 ударів по 5 громадах Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook
Дослівно: "79 ударів росіяни завдали по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади".
Деталі: Середино-Будську громаду ворог обстріляв чотири рази. 16 мін розірвалися на прикордонні, також було 20 прильотів із гранатометів.
По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били із артилерії. Було 4 прильоти.
По Хотінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь (31 прильот), також із безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки.
У Білопільській громаді 3 міни розірвалися на прикордонні.
По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів. Було 3 прильоти.
Живицький зазначив, що у п’ятницю на Сумщині обійшлося без жертв.