Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: ворог за день завдав 79 ударів по 5 громадах

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 23:40
Дмитро Живицький, фото з Facebook

У п’ятницю росіяни завдали 79 ударів по 5 громадах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "79 ударів росіяни завдали по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади".

Деталі: Середино-Будську громаду ворог обстріляв чотири рази. 16 мін розірвалися на прикордонні, також було 20 прильотів із гранатометів.

По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били із артилерії. Було 4 прильоти.

По Хотінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь (31 прильот), також із безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки.

У Білопільській громаді 3 міни розірвалися на прикордонні.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів. Було 3 прильоти.

Живицький зазначив, що у п’ятницю на Сумщині обійшлося без жертв.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну

За день електрику повернули 6 мільйонам українців, є великі проблеми з водою – Зеленський

ЧС-2022: Хорватія вдруге поспіль фінішує у трійці найкращих

Умова Німеччини щодо передачі Україні танків діятиме і в наступному році - Шольц

Росія отримала нову партію "Шахедів" – розвідка

відеоУ РФ воєнком проговорився, що росіяни служитимуть удвічі довше

Усі новини...
Сумська область
РФ зранку близько 40 разів обстріляла Сумщину
Сумщина: за день росіяни завдали 58 ударів по двох громадах
Сумщина: за добу – 17 ворожих прильотів
Останні новини
00:37
Прикордоння Сумщини ворог атакував АГС і мінами – ОВА
23:53
Навесні ЗСУ вистежили окупантів на півночі України за мобільними телефонами – NYT
23:10
"Не дивіться це відео!": у мережі бурхливо реагують на участь Жадана у кліпі Соловій
23:07
Екснардеп-зрадник Царьов визнав, що Росія "втратила" Україну
22:39
Китай занепокоєний невдачами РФ в Україні через власні амбіції – директор ЦРУ
21:46
У Києві ситуація зі світлом лишається критичною: в Yasno розповіли, яким районам найважче
21:19
За день електрику повернули 6 мільйонам українців, є великі проблеми з водою – Зеленський
21:13
Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2023
20:47
Любив поїсти й одну особливу українську пісню: як знімали фільм про Казимира Малевича
20:22
МЗС Росії звинуватило Молдову в утисках росіян через зупинку ліцензій каналів за пропаганду
Усі новини...