Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам
В пятницу россияне нанесли 79 ударов по 5 общинах Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook
Дословно: "79 ударов россияне нанесли по приграничью Сумщины. Под обстрелами были Белопольская, Эсманская, Николаевская, Середино-Будская и Хотинская общины".
Детали: Середино-Будскую общину враг обстрелял четыре раза. 16 мин разорвались на границе, также было 20 прилетов из гранатометов.
По Николаевской пограничной общине россияне били из артиллерии. Было 4 прилета.
По Хотинской общине враг открывал минометный огонь (31 прилет), также с беспилотника россияне сбросили 2 взрывчатки.
В Белопольской общине 3 мины разорвались на границе.
По Есманьской общине враг ударил из минометов. Было 3 прилета.
Живицкий отметил, что в пятницу на Сумщине обошлось без жертв.