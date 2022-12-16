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Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам

Катерина ТищенкоПятница, 16 декабря 2022, 22:40
Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В пятницу россияне нанесли 79 ударов по 5 общинах Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "79 ударов россияне нанесли по приграничью Сумщины. Под обстрелами были Белопольская, Эсманская, Николаевская, Середино-Будская и Хотинская общины".

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Детали: Середино-Будскую общину враг обстрелял четыре раза. 16 мин разорвались на границе, также было 20 прилетов из гранатометов.

По Николаевской пограничной общине россияне били из артиллерии. Было 4 прилета.

По Хотинской общине враг открывал минометный огонь (31 прилет), также с беспилотника россияне сбросили 2 взрывчатки.

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В Белопольской общине 3 мины разорвались на границе.

По Есманьской общине враг ударил из минометов. Было 3 прилета.

Живицкий отметил, что в пятницу на Сумщине обошлось без жертв.

Темы: Сумская областьвойна
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