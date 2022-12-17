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Завершуємо роботи з відновлення водопостачання в Києві – Кличко

Субота, 17 грудня 2022, 00:38
віталій кличко. фото ілюстративне: facebook-сторінка мера

У Києві завершують основні роботи з відновлення водопостачання.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно: "Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян. Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті".

Деталі: Кличко також повідомив, що також тривають роботи ж з відновлення теплопостачання.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що третина мешканців столиці мають тепло- та водопостачання, міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло та воду.

Нагадаємо: Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії.

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