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Завершаем работы по восстановлению водоснабжения в Киеве – Кличко

Пятница, 16 декабря 2022, 23:38
Завершаем работы по восстановлению водоснабжения в Киеве – Кличко

В Киеве завершают основные работы по восстановлению водоснабжения.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно: "Система должна заполниться за несколько часов. После чего вода появится во всех домах киевлян. Для предотвращения неконтролируемой утечки воды, убедитесь, что водопроводные краны в ваших квартирах закрыты".

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Детали: Кличко также сообщил, что также продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.

Что было раньше: Сообщалось, что треть жителей столицы имеют тепло- и водоснабжение, городские службы работают над тем, чтобы до утра вернуть всем киевлянам тепло и воду.

Напомним: Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

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В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.

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