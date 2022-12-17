Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Білий дім

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів.

Джерело: Салліван в інтерв’ю, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою.

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І якщо і коли дипломатія дозріє, вони (українці – ред.) опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів".

Деталі: Салліван додав, що адміністрація президента США Джо Байдена робить усе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність.

Саме тому вона звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів на військову підтримку і гуманітарну допомогу.