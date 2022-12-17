Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Білий дім

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 01:58
Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $38 млрд – Білий дім
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів.

Джерело: Салліван в інтерв’ю, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою.

Реклама:

І якщо і коли дипломатія дозріє, вони (українці – ред.) опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів".

Деталі: Салліван додав, що адміністрація президента США Джо Байдена робить усе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність.

Саме тому вона звернулася до Конгресу щодо надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів на військову підтримку і гуманітарну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
У США відповіли на погрози Росії через можливе постачання Україні ЗРК Patriot
Путін їде тиснути на Лукашенка і наганяти страх російського наступу на Україну з Білорусі – ISW
Пентагон про війну в Україні: Зима буде дуже динамічним часом
Ворог відводить війська з двох міст на Херсонщині, колаборантів закликає евакуюватися – штаб
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: