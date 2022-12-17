Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу США о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов.

Источник: Салливан в интервью, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы знаем, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя.

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И если и когда дипломатия созреет, они (украинцы - ред.) оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров".

Детали: Салливан добавил, что администрация президента США Джо Байдена делает все, чтобы Украина смогла отстоять свой суверенитет и территориальную целостность.

Именно поэтому она обратилась к Конгрессу о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов на военную поддержку и гуманитарную помощь.