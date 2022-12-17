Ворог відводить війська з двох міст на Херсонщині, колаборантів закликає евакуюватися – штаб

Росіяни передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

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Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму".

Деталі: Крім того, за повідомленням штабу, у Луганській області окупанти продовжують тиснути на місцевих підприємців і примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.