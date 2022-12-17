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Ворог відводить війська з двох міст на Херсонщині, колаборантів закликає евакуюватися – штаб

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 07:19
Каховка Херсонської області, google maps

Росіяни передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму".

Деталі: Крім того, за повідомленням штабу, у Луганській області окупанти продовжують тиснути на місцевих підприємців і примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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