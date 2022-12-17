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Враг отводит войска из двух городов на Херсонщине, коллаборантов призывает эвакуироваться – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 декабря 2022, 06:19
Враг отводит войска из двух городов на Херсонщине, коллаборантов призывает эвакуироваться – штаб
Каховка Херсонской области, google maps

Россияне передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Серогозы.

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Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым".

Детали: Кроме того, по сообщению штаба, в Луганской области оккупанты продолжают давить на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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