Враг отводит войска из двух городов на Херсонщине, коллаборантов призывает эвакуироваться – штаб
Россияне передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Серогозы.
Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым".
Детали: Кроме того, по сообщению штаба, в Луганской области оккупанты продолжают давить на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.