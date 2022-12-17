Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг отводит войска из двух городов на Херсонщине, коллаборантов призывает эвакуироваться – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 декабря 2022, 07:19
Каховка Херсонской области, google maps

Россияне передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Серогозы.

Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым".

Детали: Кроме того, по сообщению штаба, в Луганской области оккупанты продолжают давить на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Вестник добрых новостей": ISW проанализировал, как Кремль "отбеливает" Путина

Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT

Экс-нардеп предатель Царев признал, что Россия "потеряла" Украину

За день электричество вернули 6 миллионам украинцев, есть большие проблемы с водой – Зеленский

Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц

Все новости...
Херсонская область
Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6
Оккупанты укрепляют линию обороны между Херсонщиной и Крымом – Генштаб
На Херсонщине пострадали 9 человек, двое из них погибли – глава ОГА
Последние новости
07:58
фотоВраг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии, есть пострадавший
07:44
На оккупированном Запорожье вводят круглосуточный комендантский час – штаб
07:10
ВСУ ударили по 8 районам сосредоточения личного состава врага – сводка
06:50
обновлено от 04:52Северная Корея запустила две баллистические ракеты с разницей во времени менее часа
05:46
Молдова приостановила лицензию 6 телеканалов, которые дезинформировали о войне в Украине
03:50
"Вестник добрых новостей": ISW проанализировал, как Кремль "отбеливает" Путина
02:48
видеоБритания подтвердила отправку высокоточных ракет Brimstone 2 в Украину
01:58
Австрия назвала Голодомор "ужасным преступлением"
01:12
Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT
00:37
Пограничье Сумщины враг атаковал АГС и минами – ОВА
Все новости...