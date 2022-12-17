У Києві метро відновлює роботу – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення роботи київського метро.

Джерело: Кличко у Телеграм

Пряма мова: "Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро".

Нагадаємо: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.

В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.