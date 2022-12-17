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У Києві метро відновлює роботу – Кличко

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 07:25
метро "Дарниця", ілюстративне фото з Wikipedia

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення роботи київського метро.

Джерело: Кличко у Телеграм

Пряма мова: "Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро".

Нагадаємо: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.

В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Теми: КиївметроВіталій Кличко
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