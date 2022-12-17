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В Киеве метро возобновляет работу – Кличко

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 декабря 2022, 07:25
Каховка Херсонской области, google maps

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.

Источник: Кличко в Телеграмм

Прямая речь: "Сегодня утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро".

Напомним: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.

В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Темы: КиевметроВиталий Кличко
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