В Киеве метро возобновляет работу – Кличко
Суббота, 17 декабря 2022, 07:25
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.
Источник: Кличко в Телеграмм
Прямая речь: "Сегодня утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро".
Напомним: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.
В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
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