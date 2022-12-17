Дві ракети "Онікс" збили вранці над Одещиною – ОК "Південь"
Субота, 17 грудня 2022, 08:26
По Одещині ворог зранку 17 грудня спрямував чергову ракетну атаку, дві ракети типу "Онікс" були збиті.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Деталі: Уточнюється, що ППО збила дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.
Наразі немає інформації про прильоти по області.
Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомляли, що після оголошення повітряної тривоги о 6.27 17 грудня в Одесі пролунали вибухи.
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