Дві ракети "Онікс" збили вранці над Одещиною – ОК "Південь"

По Одещині ворог зранку 17 грудня спрямував чергову ракетну атаку, дві ракети типу "Онікс" були збиті.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Уточнюється, що ППО збила дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

Наразі немає інформації про прильоти по області.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомляли, що після оголошення повітряної тривоги о 6.27 17 грудня в Одесі пролунали вибухи.