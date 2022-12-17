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Дві ракети "Онікс" збили вранці над Одещиною – ОК "Південь"

Роман ПетренкоСубота, 17 грудня 2022, 07:26
Дві ракети Онікс збили вранці над Одещиною – ОК Південь
фото: ОК південь

По Одещині ворог зранку 17 грудня спрямував чергову ракетну атаку, дві ракети типу "Онікс" були збиті.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Уточнюється, що ППО збила дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

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Наразі немає інформації про прильоти по області.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомляли, що після оголошення повітряної тривоги о 6.27 17 грудня в Одесі пролунали вибухи.

Теми: Одеська областьППОКрим
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