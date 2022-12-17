Две ракеты "Оникс" сбили утром над Одесской областью – ОК "Юг"

По Одесской области враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа "Оникс" были сбиты.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Уточняется, что ПВО сбила две ракеты "Оникс", выпущенные с берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Пока нет информации о прилетах по области.

Напомним: Ранее СМИ сообщали, что после объявления воздушной тревоги в 6.27 17 декабря в Одессе прогремели взрывы.