Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Две ракеты "Оникс" сбили утром над Одесской областью – ОК "Юг"

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 07:26
Две ракеты Оникс сбили утром над Одесской областью – ОК Юг

По Одесской области враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа "Оникс" были сбиты.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Уточняется, что ПВО сбила две ракеты "Оникс", выпущенные с берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Реклама:

Пока нет информации о прилетах по области.

Напомним: Ранее СМИ сообщали, что после объявления воздушной тревоги в 6.27 17 декабря в Одессе прогремели взрывы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьПВОКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Одесская область
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: