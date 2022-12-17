Зеленський скептично оцінив розмови Макрона і Путіна

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо розмов президента Франції Еммануеля Макрона з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю LCI, пише "Європейська правда".

"Еммануель має право чинити так, як він хоче, але це триває з 2019 року. Я не думаю, що це приносить плоди", - сказав Зеленський, якого цитує TF1 Info.

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Він пояснив, що коли Макрон спілкується з Путіним, перед ним щоразу інша людина.

"Є той, хто дає йому обіцянки, а наступного разу на столі виникає зовсім інша позиція, тож цього не виправити" - сказав він.

За словами президента, все, що цікавить Україну - це звільнення власної землі, територій, які нині утримуються росіянами.

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"У цей момент нам доведеться розмовляти з Росією, яка готова поважати свого співрозмовника, а це починається з того, щоб повернути нам те, що належить нам відповідно до міжнародного права. Саме з такою Росією я був би готовий вести переговори, але не з тією Росією, яку ми маємо зараз - нацистською Росією", - сказав Зеленський.

Президент Франції Макрон у четвер на засіданні Європейської ради у Брюсселі підтвердив, що незабаром зателефонує Владіміру Путіну, щоб обговорити війну в Україні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія готується до тривалої війни в Україні, і ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, доки президент РФ Владімір Путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою.