Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский скептически оценил разговоры Макрона и Путина

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 08:40

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью LCI, пишет "Европейская правда".

"Эммануэль имеет право поступать так, как он хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не думаю, что это приносит плоды", - сказал Зеленский, которого цитирует TF1 Info.

Он пояснил, что когда Макрон общается с Путиным, перед ним каждый раз другой человек.

"Есть тот, кто дает ему обещания, а в следующий раз на столе возникает совсем другая позиция, поэтому этого не исправить", - сказал он.

По словам президента, все, что интересует Украину - это освобождение собственной земли, территорий, которые сейчас удерживаются россиянами. 

"В этот момент нам придется разговаривать с Россией, которая готова уважать своего собеседника, а это начинается с того, чтобы вернуть нам то, что принадлежит нам в соответствии с международным правом. Именно с такой Россией я был бы готов вести переговоры, но не с той Россией, которую мы имеем сейчас - нацистской Россией", - сказал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Франции Макрон в четверг на заседании Европейского совета в Брюсселе подтвердил, что вскоре позвонит Владимиру Путину, чтобы обсудить войну в Украине.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к длительной войне в Украине, и те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать отправлять оружие, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, что он не может победить на поле боя.

Темы: ЗеленскийМакронПутин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Вестник добрых новостей": ISW проанализировал, как Кремль "отбеливает" Путина

Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT

Экс-нардеп предатель Царев признал, что Россия "потеряла" Украину

За день электричество вернули 6 миллионам украинцев, есть большие проблемы с водой – Зеленский

Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц

Все новости...
Зеленский
Человек года
Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого
Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных
Последние новости
09:36
Почти 600 оккупантов и два танка: в Генштабе назвали потери врага за сутки
09:19
Премьер Польши убеждает ЕС быстрее завершить спор о деньгах из-за российской угрозы
09:10
видеоШойгу побывал на оккупированной территории Украины
08:42
Британская разведка прокомментировала "художественные десанты" РФ для военных
08:34
В Киеве полностью восстановили теплоснабжение – Кличко
08:12
Донеччина: за сутки Россия убила одного мирного жителя, другого ранила
07:58
фотоВраг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии, есть пострадавший
07:44
На оккупированном Запорожье вводят круглосуточный комендантский час – штаб
07:10
ВСУ ударили по 8 районам сосредоточения личного состава врага – сводка
06:50
обновлено от 04:52Северная Корея запустила две баллистические ракеты с разницей во времени менее часа
Все новости...