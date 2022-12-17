Зеленский скептически оценил разговоры Макрона и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью LCI, пишет "Европейская правда".

"Эммануэль имеет право поступать так, как он хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не думаю, что это приносит плоды", - сказал Зеленский, которого цитирует TF1 Info.

Он пояснил, что когда Макрон общается с Путиным, перед ним каждый раз другой человек.

"Есть тот, кто дает ему обещания, а в следующий раз на столе возникает совсем другая позиция, поэтому этого не исправить", - сказал он.

По словам президента, все, что интересует Украину - это освобождение собственной земли, территорий, которые сейчас удерживаются россиянами.

"В этот момент нам придется разговаривать с Россией, которая готова уважать своего собеседника, а это начинается с того, чтобы вернуть нам то, что принадлежит нам в соответствии с международным правом. Именно с такой Россией я был бы готов вести переговоры, но не с той Россией, которую мы имеем сейчас - нацистской Россией", - сказал Зеленский.

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Президент Франции Макрон в четверг на заседании Европейского совета в Брюсселе подтвердил, что вскоре позвонит Владимиру Путину, чтобы обсудить войну в Украине.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к длительной войне в Украине, и те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать отправлять оружие, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, что он не может победить на поле боя.