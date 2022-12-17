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У Києві всім повернули воду, але третина досі без світла – Кличко

Роман ПетренкоСубота, 17 грудня 2022, 09:04
ФОТО РIXABAY.COM

Станом на ранок 17 грудня воду після російського масованого обстрілу повернули до домівок усіх киян, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян - вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста.

З енергопостачанням наразі 2/3 киян".

Деталі: Кличко уточнив, що графіки аварійних відключень застосовуються й надалі, бо дефіцит електроенергії значний.

Енергетики просять надалі економити світло.

Що передувало: 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито силами ППО.

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В результаті ударів постраждали декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше Кулеба повідомляв, що внаслідок масованої атаки на Київщині пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області.

Теми: КиївелектроенергіяводаВіталій Кличко
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