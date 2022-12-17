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В Киеве всем вернули воду, но треть еще без света - Кличко

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 09:04
ФОТО РIXABAY.COM

По состоянию на утро 17 декабря воду после российского массированного обстрела вернули в дома всех киевлян, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян - уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города.

С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян".

Детали: Кличко уточнил, что графики аварийных отключений применяются и в дальнейшем, потому что дефицит электроэнергии значительный.

Энергетики просят в дальнейшем экономить свет.

Что предшествовало: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.

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В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее Кулеба сообщал, что в результате массированной атаки на Киевщине поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.

Темы: КиевэлектроэнергияводаВиталий Кличко
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