Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве всем вернули воду, но треть еще без света - Кличко

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 08:04
В Киеве всем вернули воду, но треть еще без света - Кличко
ФОТО РIXABAY.COM

По состоянию на утро 17 декабря воду после российского массированного обстрела вернули в дома всех киевлян, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян - уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города.

Реклама:

С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян".

Детали: Кличко уточнил, что графики аварийных отключений применяются и в дальнейшем, потому что дефицит электроэнергии значительный.

Энергетики просят в дальнейшем экономить свет.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 16 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты силами ПВО.

В результате ударов пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее Кулеба сообщал, что в результате массированной атаки на Киевщине поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.

Темы: КиевэлектроэнергияводаВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: