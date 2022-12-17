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Росія змінила місце запуску іранських дронів, бо вважає Крим вразливим - розвідка Британії

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 08:18

Росія занепокоєна вразливістю Криму, тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, пише "Європейська правда".

"В останні дні активізувалася кампанія Росії щодо далекобійних ударів по критично важливій національній інфраструктурі України. Хвиля ударів в основному складалася з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю Росії.

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Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму", - йдеться у зведенні.

Зміна місця запуску, ймовірно, пов'язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також із зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії – Астрахані, додала британська розвідка.

Напередодні у міноборони британії пояснили, що укріплення, які будує Росія на сході, малоефективні в сучасних війнах.

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Теми: КримокупаціяРосія
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