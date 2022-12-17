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Россия изменила место запуска иранских дронов, потому что считает Крым уязвимым - разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 09:18

Россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, пишет "Европейская правда".

"В последние дни активизировалась кампания России по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но почти наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, которые запускались из Краснодарского края России.

Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма", - говорится в сводке.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию - Астрахани, добавила британская разведка.

Накануне в минобороны британии объяснили, что укрепления, которые строит Россия на востоке, малоэффективны в современных войнах.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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