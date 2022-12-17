Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия изменила место запуска иранских дронов, потому что считает Крым уязвимым - разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 08:18

Россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, пишет "Европейская правда".

"В последние дни активизировалась кампания России по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но почти наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, которые запускались из Краснодарского края России.

Реклама:

Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма", - говорится в сводке.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию - Астрахани, добавила британская разведка.

Накануне в минобороны британии объяснили, что укрепления, которые строит Россия на востоке, малоэффективны в современных войнах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: