Россия изменила место запуска иранских дронов, потому что считает Крым уязвимым - разведка Британии

Россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, пишет "Европейская правда".

"В последние дни активизировалась кампания России по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но почти наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, которые запускались из Краснодарского края России.

Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма", - говорится в сводке.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию - Астрахани, добавила британская разведка.

Накануне в минобороны британии объяснили, что укрепления, которые строит Россия на востоке, малоэффективны в современных войнах.