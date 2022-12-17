Росіяни за добу втратили в Україні 420 військових, 5 танків і 6 ББМ – Генштаб

Бойові втрати російської армії за добу 16 грудня склали 420 осіб, а за весь час повномасштабної війни - приблизно 97 тисяч 690 вояк.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2985 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,

артилерійських систем – 1947 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),

крилаті ракети ‒ 653 (+61),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 174 (+2).

Дані постійно уточнюються.