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Росіяни за добу втратили в Україні 420 військових, 5 танків і 6 ББМ – Генштаб

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 10:50
ЗСУ нищать ворога. ілюстративне фото

Бойові втрати російської армії за добу 16 грудня склали 420 осіб, а за весь час повномасштабної війни - приблизно 97 тисяч 690 вояк.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2985 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1947 (+1) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+61),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 174 (+2).

Дані постійно уточнюються.

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Теми: війнаРосія
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