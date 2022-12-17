Россияне за сутки потеряли в Украине 420 военных, 5 танков и 6 ББМ – Генштаб
Суббота, 17 декабря 2022, 09:50
Боевые потери российской армии за сутки 16 декабря составили 420 человек, а за все время полномасштабной войны - примерно 97 тысяч 690 вояк.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 97690 (+420) человек ликвидировано,
- танков - 2985 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+0),
- крылатые ракеты - 653 (+61),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,
- специальная техника - 174 (+2).
Данные постоянно уточняются.