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Россияне за сутки потеряли в Украине 420 военных, 5 танков и 6 ББМ – Генштаб

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 10:50
ВСУ уничтожают врага. иллюстративное фото

Боевые потери российской армии за сутки 16 декабря составили 420 человек, а за все время полномасштабной войны - примерно 97 тысяч 690 вояк.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 97690 (+420) человек ликвидировано,
  • танков - 2985 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+0),
  • крылатые ракеты - 653 (+61),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,
  • специальная техника - 174 (+2).

Данные постоянно уточняются.

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Темы: войнаРосcия
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