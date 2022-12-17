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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в Білорусі злітали винищувачі

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 13:08
МіГ 31-К. ілюстративне фото з Вікіпедії

Повітряну тривогу оголошували 17 грудня по всій Україні.

Джерело: alerts.in.ua, проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Станом на 11.28 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України.

"Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт двох російських винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал", радіолокаційника Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" і двох винищувачів.

О 12:12 на аеродромі в Барановичах було зафіксовано зліт 3-го винищувача.

Оновлено: О 13.05 повітряну тривогу почали поступово скасовувати.

Довідково: Літак типу А-50 призначений для виявлення, супроводу і визначення державної приналежності повітряних, наземних та морських цілей, видачі інформації про них на командні пункти автоматизованих систем управління, наведення винищувачів на повітряні цілі і літаків фронтової авіації на наземні та морські цілі.

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Зокрема, такий літак може "засікати", де розташовані системи ППО або де підняті в повітря українські винищувачі, коли вони реагують на ракетну атаку. А-50 працює у парі зі стратегічними бомбардувальниками та тактичними винищувачами, які можуть "полювати" на українську ППО.

Теми: повітряна тривога
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