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По всей Украине объявлялась воздушная тревога: в Беларуси взлетали истребители

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 12:08
По всей Украине объявлялась воздушная тревога: в Беларуси взлетали истребители
МиГ 31-К. Иллюстративное фото из Википедии

Воздушная тревога объявлялась 17 декабря по всей Украине.

Источник: alerts.in.ua, проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: По состоянию на 11.28 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

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"Беларускі Гаюн" сообщает о взлете двух российских истребителей-перехватчиков МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", радиолокационника Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" и двух истребителей.

В 12:12 на аэродроме в Барановичах был зафиксирован взлет 3-го истребителя.

Обновлено: В 13.05 воздушную тревогу начали постепенно отменять.

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Справка: Самолет типа А-50 предназначен для обнаружения, сопровождения и определения государственной принадлежности воздушных, наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

В частности, такой самолет может "засекать", где расположены системы ПВО или где подняты в воздух украинские истребители, когда они реагируют на ракетную атаку. А-50 работает в паре со стратегическими бомбардировщиками и тактическими истребителями, которые могут "охотиться" на украинскую ПВО.

Темы: воздушная тревога
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