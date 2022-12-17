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ЦРУ не бачить доказів, що Путін хоче застосувати ядерну зброю

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 12:13

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що ЦРУ не бачить на сьогодні жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. 

Про це він розповів у інтерв’ю PBS, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що бряцання зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс.

За його словами, США дуже чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї. 

"Я вважаю, що також було дуже корисно, що Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", - додав глава ЦРУ.

Раніше канцлер Німеччини заявив, що ризик того, що президент Росії Владімір Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск. У ЄС так само відкинули ядерний шантаж і маніпуляції РФ.

Більше про те, як на Заході зараз ставляться до російської ядерної загрози, читайте у статті: Нестрашна ядерна загроза: на Заході перестають боятися ядерного удару РФ по Україні.

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Теми: СШАРосія
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