ЦРУ не бачить доказів, що Путін хоче застосувати ядерну зброю

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що ЦРУ не бачить на сьогодні жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

Про це він розповів у інтерв’ю PBS, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що бряцання зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс.

За його словами, США дуже чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї.

"Я вважаю, що також було дуже корисно, що Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", - додав глава ЦРУ.

Раніше канцлер Німеччини заявив, що ризик того, що президент Росії Владімір Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск. У ЄС так само відкинули ядерний шантаж і маніпуляції РФ.

Більше про те, як на Заході зараз ставляться до російської ядерної загрози, читайте у статті: Нестрашна ядерна загроза: на Заході перестають боятися ядерного удару РФ по Україні.