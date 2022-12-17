Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦРУ не видит доказательств, что Путин хочет применить ядерное оружие

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 12:13

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что ЦРУ не видит на сегодня никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. 

Об этом он рассказал в интервью PBS, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что бряцание оружием имеет целью запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - сказал Бернс.

По его словам, США очень четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия. 

"Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность относительно использования ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - добавил глава ЦРУ.

Ранее канцлер Германии заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление. В ЕС так же отвергли ядерный шантаж и манипуляции РФ.

Больше о том, как на Западе сейчас относятся к российской ядерной угрозе, читайте в статье: Нестрашная ядерная угроза: на Западе перестают бояться ядерного удара РФ по Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоПутин едет втягивать Беларусь в войну на суше – Наев

Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца

Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT

Экс-нардеп предатель Царев признал, что Россия "потеряла" Украину

За день электричество вернули 6 миллионам украинцев, есть большие проблемы с водой – Зеленский

Все новости...
США
Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом
США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак
В США ответили на угрозы России из-за возможной поставки Украине ЗРК Patriot
Последние новости
13:07
Twitter после опроса от Маска разблокировал журналистов, аккаунты которых приостановили
12:57
фото, видео В российском Белгороде прогремели взрывы: власти сообщили о 4 пострадавших
12:49
УЗ назначила еще один поезд из Киева в Кишинев - сообщение становится ежедневным
12:36
видеоПутин едет втягивать Беларусь в войну на суше – Наев
12:16
Оккупанты обстреляли центр Херсона: 3 пострадавших
12:06
ВСУ ударили по штабу оккупантов в Счастье: 16 погибших, много раненых – Сопротивление
12:01
На Херсонщине поймали коллаборанта: при оккупации был "главой сельсовета"
11:53
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности - Укрэнерго
11:47
Россияне обстреливали 8 областей: за сутки 4 погибших гражданских – данные ОВА
11:27
Китайский автопром обогащается из-за дефицита автомобилей в РФ
Все новости...