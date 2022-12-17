ЦРУ не видит доказательств, что Путин хочет применить ядерное оружие

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что ЦРУ не видит на сегодня никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие.

Об этом он рассказал в интервью PBS, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что бряцание оружием имеет целью запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - сказал Бернс.

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По его словам, США очень четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия.

"Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность относительно использования ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - добавил глава ЦРУ.

Ранее канцлер Германии заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление. В ЕС так же отвергли ядерный шантаж и манипуляции РФ.

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Больше о том, как на Западе сейчас относятся к российской ядерной угрозе, читайте в статье: Нестрашная ядерная угроза: на Западе перестают бояться ядерного удара РФ по Украине.