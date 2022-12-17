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ЦРУ не видит доказательств, что Путин хочет применить ядерное оружие

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 11:13

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что ЦРУ не видит на сегодня никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. 

Об этом он рассказал в интервью PBS, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что бряцание оружием имеет целью запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", - сказал Бернс.

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По его словам, США очень четко дали понять россиянам, какие серьезные риски будет иметь применение ядерного оружия. 

"Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность относительно использования ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", - добавил глава ЦРУ.

Ранее канцлер Германии заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление. В ЕС так же отвергли ядерный шантаж и манипуляции РФ.

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Больше о том, как на Западе сейчас относятся к российской ядерной угрозе, читайте в статье: Нестрашная ядерная угроза: на Западе перестают бояться ядерного удара РФ по Украине.

Темы: СШАРосcия
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