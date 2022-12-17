СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині, який годував росіян під час окупації
Субота, 17 грудня 2022, 11:17
Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини Миколаївської області.
Джерело: СБУ
Деталі: Місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської територіальної громади обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями.
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У цей час він допомагав агресору в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби росіян
Колаборант особисто передавав транспортні запчастини, організував постачання питної води і харчів до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ.
Він під вартою, його судитимуть за статтею "пособництво державі-агресору".
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