СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині, який годував росіян під час окупації

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини Миколаївської області.

Джерело: СБУ

Деталі: Місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської територіальної громади обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями.

У цей час він допомагав агресору в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби росіян

Колаборант особисто передавав транспортні запчастини, організував постачання питної води і харчів до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ.

Він під вартою, його судитимуть за статтею "пособництво державі-агресору".