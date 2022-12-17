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СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині, який годував росіян під час окупації

Роман ПетренкоСубота, 17 грудня 2022, 11:17
СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині, який годував росіян під час окупації
фото сбу

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини Миколаївської області.

Джерело: СБУ

Деталі: Місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської територіальної громади обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями.

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У цей час він допомагав агресору в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби росіян

Колаборант особисто передавав транспортні запчастини, організував постачання питної води і харчів до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ.

Він під вартою, його судитимуть за статтею "пособництво державі-агресору".

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Теми: Миколаївська областьСБУдержзрада
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