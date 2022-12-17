СБУ задержала коллаборанта на Николаевщине, который кормил россиян во время оккупации

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага, который сотрудничал с захватчиками во время временного захвата части Николаевской области.

Источник: СБУ

Детали: Местный житель одного из поселков Шевченковской территориальной общины занял должность старосты в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями.

В это время он помогал агрессору в укреплении позиций, а именно передавал похищенное имущество граждан на нужды россиян

Коллаборационист лично передавал транспортные запчасти, организовал поставки питьевой воды и продовольствия в пункты временной дислокации вражеских войск.

Он под стражей, его будут судить по статье "пособничество государству-агрессору".