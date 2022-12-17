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Прорив ворога зупинили спецпризначенці Нацгвардії на Донеччині

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 12:31
Прорив ворога зупинили спецпризначенці Нацгвардії на Донеччині
шеврон НГУ. ылюстративне фото Нацгвардії

Черговий прорив ворога провалився через вмілі дії спецпризначенців Нацгвардії у районі Великої Новосілки на Донеччині.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Окупанти зазнали втрат живої сили та техніки.

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Зазначається, що під час розвідувальних дій бійці спецпідрозділу "Омега" Нацгвардії України помітили, що ворог готується проводити наступальні та штурмові дії.

Зокрема, на напрямок, який тримають українські сили оборони, рухалась техніка та окупанти. Їхні координати були передані бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогу.

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З іншого боку, де ворог намагався здійснити прорив, спецпризначенці самостійно знищили танк, БМП та кілька десятків живої сили противника.

Як зазначають гвардійці, ворог намагається просуватись під прикриттям важкої артилерії, що надзвичайно ускладнює ситуацію.

Дослівно: "Не допустити прорив ворога на цьому напрямку першочергове завдання нацгвардійців та інших підрозділів Сил оборони, адже це унеможливить їх подальшій наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра".

Теми: НацгвардіяДонецька областьвійна
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