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Прорыв врага остановили спецназовцы Нацгвардии в Донецкой области

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 12:31
Прорыв врага остановили спецназовцы Нацгвардии в Донецкой области
шеврон НГУ. Иллюстративное фото Нацгвардии

Очередной прорыв врага провалился из-за умелых действий спецназовцев Нацгвардии в районе Великой Новоселки в Донецкой области.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

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Отмечается, что во время разведывательных действий бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии Украины заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия.

В частности, на направление, которое держат украинские силы обороны, двигалась техника и оккупанты. Их координаты были переданы бойцам Вооруженных сил Украины, которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу.

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С другой стороны, где враг пытался осуществить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника.

Как отмечают гвардейцы, враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию.

Дословно: "Не допустить прорыв врага на этом направлении первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра".

Темы: НацгвардияДонецкая областьвойна
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