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До Естонії прибула піхотна рота армії США

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 12:47

До військової частини Таара у естонському місті Виру цього тижня прибула рота армії США, яка служитиме і проводитиме спільні тренування з естонською 2-ю піхотною бригадою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Разом із ротою прибув командний пункт батальйону, що дає нам змогу інтегрувати в бригаду новий маневрений підрозділ. Завдяки цьому ми зможемо не тільки проводити спільні тренування, а й підвищити бойовий потенціал з'єднання", - сказав командир 2-ї піхотної бригади полковник Маті Тікерпуу.

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Американський підрозділ прибув до Естонії на підставі двостороннього договору зі США. 

"Ми раді можливості служити пліч-о-пліч із нашими союзниками. Ми зможемо обмінятися досвідом, налагодити взаємодію і зміцнити зв'язки", - зазначив командир артилерійської бригади 1-ї піхотної дивізії США, полковник Річард Айкена.

Перекидання американського підрозділу в Естонію дасть змогу 2-й піхотній бригаді розширити практику взаємодії з союзниками.

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Крім цього, країни співпрацюють у питаннях побудови естонської дивізії НАТО. Зокрема, Естонія приєднається до американської програми U.S. Warfighter. Вона складається із серії навчань, за підсумками яких проводяться екзаменаційні маневри армійських корпусів і дивізій.

Президент США Джо Байден повідомив про посилення східного флангу НАТО на Мадридському саміті влітку цього року. 

США вирішили перекинути в Естонію піхотну роту, ракетні системи HIMARS, а також системи командування та управління. Американські підрозділи проводитимуть спільні заняття з Силами оборони для поліпшення взаємодії між союзниками.

В Естонії також розміщена Бойова група передових сил НАТО. До її складу під керівництвом Великої Британії входять частини збройних сил Франції та Данії, а також один експерт з Ісландії. 

Повітряний простір країн Балтії охороняють винищувачі ВПС Німеччини.

Теми: ЕстоніяСША
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