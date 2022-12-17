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В Эстонию прибыла пехотная рота армии США

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 12:47

В воинскую часть Таара в эстонском городе Выру на этой неделе прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные тренировки с эстонской 2-й пехотной бригадой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, что позволяет нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения", - сказал командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.

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Американское подразделение прибыло в Эстонию на основании двустороннего договора с США. 

"Мы рады возможности служить бок о бок с нашими союзниками. Мы сможем обменяться опытом, наладить взаимодействие и укрепить связи", - отметил командир артиллерийской бригады 1-й пехотной дивизии США, полковник Ричард Айкена.

Переброска американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками.

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Кроме этого, страны сотрудничают в вопросах построения эстонской дивизии НАТО. В частности, Эстония присоединится к американской программе U.S. Warfighter. Она состоит из серии учений, по итогам которых проводятся экзаменационные маневры армейских корпусов и дивизий.

Президент США Джо Байден сообщил об усилении восточного фланга НАТО на Мадридском саммите летом этого года. 

США решили перебросить в Эстонию пехотную роту, ракетные системы HIMARS, а также системы командования и управления. Американские подразделения будут проводить совместные занятия с Силами обороны для улучшения взаимодействия между союзниками.

В Эстонии также размещена Боевая группа передовых сил НАТО. В ее состав под руководством Великобритании входят части вооруженных сил Франции и Дании, а также один эксперт из Исландии. 

Воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители ВВС Германии.

Темы: ЭстонияСША
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