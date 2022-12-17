Литва не застосовуватиме винятків до санкцій проти Росії - глава МЗС

Литва має право не застосовувати винятки, передбачені дев'ятим пакетом санкцій Європейського Союзу щодо Росії, і скористається ним.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.

"Компроміс було знайдено, він дозволяє Литві дуже просто не застосовувати ці винятки. Таке саме право має і будь-яка інша держава", - сказав Ландсбергіс на засіданні ради партії "Союзу Вітчизни - християнських демократів Литви" у суботу.

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"Литва скористається цією можливістю, наданою Єврокомісією, і не надасть винятків сотням олігархів або, принаймні, тим, хто справді перебуває в Литві, має гроші або компанії в Литві", - додав політик.

Рада ЄС затвердила черговий пакет санкцій проти Москви через вторгнення в Україну. Обмеження стосуватимуться військово-промислового комплексу, телеканалів, банків і надання консалтингових послуг компаніям із РФ.

Разом з тим, ЄС вирішив запровадити нові послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією.