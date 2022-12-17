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Литва не будет применять исключения к санкциям против России - глава МИД

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 13:52

Литва имеет право не применять исключения, предусмотренные девятым пакетом санкций Европейского Союза в отношении России, и воспользуется им.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

"Компромисс был найден, он позволяет Литве очень просто не применять эти исключения. Такое же право имеет и любое другое государство", - сказал Ландсбергис на заседании совета партии "Союза Отечества - христианских демократов Литвы" в субботу. 

"Литва воспользуется этой возможностью, предоставленной Еврокомиссией, и не предоставит исключений сотням олигархов или, по крайней мере, тем, кто действительно находится в Литве, имеет деньги или компании в Литве", - добавил политик. 

Совет ЕС утвердил очередной пакет санкций против Москвы из-за вторжения в Украину. Ограничения будут касаться военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков и предоставления консалтинговых услуг компаниям из РФ.

Вместе с тем, ЕС решил ввести новые послабления, позволяющие размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.

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