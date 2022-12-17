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Шольц: Для завершення війни з Росією потрібно говорити, але вона має вивести війська

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 14:06
Шольц: Для завершення війни з Росією потрібно говорити, але вона має вивести війська
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО GETTY IMAGES

Для припинення війни Росії проти України необхідні переговори з Кремлем, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це він сказав виданню Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

"Наша мета полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність", - сказав Шольц в інтерв'ю виданню.

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Для досягнення цієї мети з Росією необхідно розмовляти, пояснив канцлер Німеччини. 

"Чи це відбуватиметься по телефону,по  відеозв'язку або за довгим столом, ще доведеться з'ясувати", - зазначив він.

За його словами, Росія має усвідомити, що "так більше продовжуватися не може". Путін має "закінчити війну, вивести війська і цим створити можливість для взаєморозуміння". 

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Водночас, канцлер наголосив на великій небезпеці ескалації війни через військові невдачі Росії.

На початку грудня Шольц уперше з середини вересня поговорив із президентом РФ Владіміром Путіним телефоном. За словами прессекретаря німецького уряду Штеффена Гебештрайта, у розмові, яка тривала близько години, канцлер закликав якнайшвидше знайти дипломатичне рішення.

Розмова у вересні між Путіном і Шольцом тривала 90 хвилин, тоді Шольц також закликав Путіна "прийти до дипломатичного рішення, наскільки це можливо, на основі припинення вогню".

Теми: НімеччинавійнаРосія
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