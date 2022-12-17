Шольц: Для завершения войны с Россией нужно говорить, но она должна вывести войска

Для прекращения войны России против Украины необходимы переговоры с Кремлем, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом он сказал изданию Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

"Наша цель состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность", - сказал Шольц в интервью изданию.

Для достижения этой цели с Россией необходимо разговаривать, пояснил канцлер Германии.

"Будет ли это происходить по телефону, по видеосвязи или за длинным столом, еще предстоит выяснить", - отметил он.

По его словам, Россия должна осознать, что "так больше продолжаться не может". Путин должен "закончить войну, вывести войска и этим создать возможность для взаимопонимания".

В то же время, канцлер отметил большую опасность эскалации войны из-за военных неудач России.

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В начале декабря Шольц впервые с середины сентября поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, в разговоре, который длился около часа, канцлер призвал как можно быстрее найти дипломатическое решение.

Разговор в сентябре между Путиным и Шольцом длился 90 минут, тогда Шольц также призвал Путина "прийти к дипломатическому решению, насколько это возможно, на основе прекращения огня".