На Херсонщині окупанти підло цілили в заклад допомоги літнім людям – голова ОВА

Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям.

Реклама:

У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку".

Деталі: За даними голови ОВА, загиблих чи поранених, на щастя, немає.