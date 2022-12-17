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На Херсонщині окупанти підло цілили в заклад допомоги літнім людям – голова ОВА

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 15:28

Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям.

У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку".

Деталі: За даними голови ОВА, загиблих чи поранених, на щастя, немає.

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Теми: Херсонська областьвійна
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