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На Херсонщине оккупанты подло целились в заведение помощи пожилым людям – глава ОВА

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 14:28

Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты подло целились в заведение, где оказывают помощь пожилым людям.

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В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, есть повреждения крыши и крыльца".

Детали: По данным председателя ОВА, погибших или раненых, к счастью, нет.

Темы: Херсонская областьвойна
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