На Херсонщине оккупанты подло целились в заведение помощи пожилым людям – глава ОВА
Суббота, 17 декабря 2022, 15:28
Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты подло целились в заведение, где оказывают помощь пожилым людям.
В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, есть повреждения крыши и крыльца".
Детали: По данным председателя ОВА, погибших или раненых, к счастью, нет.
ВИДЕО ДНЯ