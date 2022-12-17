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Путін хоче отримати контроль над білоруським ОПК – підпілля РБ

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 15:42
ЛУКАШЕНКО І ПУТІН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, AFP VIA GETTY IMAGES

Кремль працює над більшим використанням ресурсів Республіки Білорусь у війні проти України.

Джерело: створений ССО сайт "Центр національного спротиву" з посиланням на дані білоруського підпілля

Деталі: Для того, аби продовжувати вести активні бойові дії на території України, РФ уже перевела свій оборонно-промисловий комплекс на посилену роботу. Російська влада планує збільшити держоборонзамовлення у 2023 році та збільшує навантаження на свій ОПК.

Також стало відомо про плани РФ відкрити на території країни власне виробництво іранських безпілотників типу Shahed-136.

Крім цього, за даними білоруського підпілля в рамках діяльності "союзної держави" з Республікою Білорусь росіяни намагаються отримати контроль над білоруським ОПК. Зокрема, ця тема була однією з тих, яку обговорював міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час свого візиту до Білорусі на початку грудня.

Дослівно: "Водночас, можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час перемовин диктаторів Путіна та Лукашенка в Мінську, що планується на 19 грудня.

Путін продовжує тиснути на Лукашенка задля повноцінного втягнення військових Білорусі у війну в Україні. Наразі такий крок є малоймовірним. Білоруська армія продовжує обслуговувати російські війська які дислокуються в Білорусі.

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Не виключено, що Лукашенко буде готовий на поступки щодо контролю над ОПК країни під час перемовин з Путіним".

Теми: БілорусьОПКРосіявійна
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