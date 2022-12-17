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Путин хочет получить контроль над белорусским ОПК – подполье РБ

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 14:42
Путин хочет получить контроль над белорусским ОПК – подполье РБ
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, AFP VIA GETTY IMAGES

Кремль работает над большим использованием ресурсов Республики Беларусь в войне против Украины.

Источник: созданный ССО сайт "Центр национального сопротивления" со ссылкой на данные белорусского подполья

Детали: Для того, чтобы продолжать вести активные боевые действия на территории Украины, РФ уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу. Российские власти планируют увеличить гособоронзаказ в 2023 году и увеличивают нагрузку на свой ОПК.

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Также стало известно о планах РФ открыть на территории страны собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136.

Кроме этого, по данным белорусского подполья в рамках деятельности "союзного государства" с Республикой Беларусь россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которую обсуждал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря.

Дословно: "В то же время, возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске, которые планируются на 19 декабря.

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Путин продолжает давить на Лукашенко для полноценного втягивания военных Беларуси в войну в Украине. Сейчас такой шаг маловероятен. Белорусская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси.

Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным".

Темы: БеларусьВПКРосcиявойна
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