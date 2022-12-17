У РФ воєнком проговорився, що росіяни служитимуть удвічі довше

Військовий комісар підмосковних міст Михайло Фотін заявив, що наступного року строки служби в армії буде збільшено в півтора, а потім удвічі. Після цього заявив, що це монтаж ворогів.

Джерело: Astra

Пряма мова Фотіна: "Є офіційна інформація від військового комісара Московської області, що навесні буде перехідний період - громадяни, призвані навесні, служитимуть півтора року, а призвані восени 2023-го служитимуть два роки.

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Я вважаю рішення цілком логічним у зв'язку з тим, що наші північні сусіди вступають до НАТО".

Деталі: Після цього з ефіру міського телеканалу запис видалили.

Сам воєнком сказав журналістам, що його слова залежали від того, "як змонтували матеріал", а потім повідомив, що кадри було знято "два роки тому".

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Чому це важливо: Очевидно, що воєнком проговорився, запис свіжий, тому його видалили з ютуба телеканалу.

Варто зазначити, два роки тому не було й мови про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, про що повідомляє воєнком.